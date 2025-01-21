قبعة ميلانيا تُحرج ترامب خلال حفل التنصيب.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:54 مساءً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قبعة ميلانيا ترامب خلال حفل التنصيب، وما أحدثته من إحراج للرئيس الأمريكي.

في الفيديو، يظهر ترامب بعد أدائه القسم داخل مبنى الكونغرس، وهو يحاول تقبيل ميلانيا. وعندما انحنى ترامب لتقبيلها، بدت القبعة التي كانت ترتديها وكأنها تضع مسافة بينهما، مما اضطره لتقبيلها في الهواء.

وفي تعليق طريف على القبعة، قال ترامب إن “الرياح كانت تعصف بشدة، ومع تلك القبعة، كادت أن تطير بعيدًا”.

على الرغم من أن ميلانيا لم تكن من المعجبات بالبيت الأبيض، إلا أن فوز زوجها في الانتخابات أجبرها على ترك حياتها الفاخرة والانتقال إلى واشنطن الباردة.

وعلى عكس العديد من السيدات الأوائل اللواتي استغللن الأضواء الإعلامية عند دخولهن الساحة، يبدو أن ميلانيا، البالغة من العمر 54 عامًا، والتي تصغر زوجها بنحو 22 عامًا، تفضل الابتعاد عن ذلك.