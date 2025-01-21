الحسين عموتة: واجهنا سوء حظ كبير أمام شباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:02 مساءً - علق الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، على خسارة فريقه أمام شباب الأهلي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “توقعنا مواجهة صعبة أمام المتصدر، ولكني أظن أن مجريات المباراة كانت تدل أننا كنا نداً بند لفريق شباب الأهلي، وكنا الأقرب للفوز”.

وأضاف: “كانت لدينا بعض الفرص التي لم نتعامل معها بالشكل الجيد، وكان ممكن أن نفوز خلال هذه المقابلة، لكننا واجهنا سوء حظ كبير”.

وأتم: “الأداء الجماعي للجزيرة كان مقبولاً جداً، ولكن كان لدينا 5 غيابات مؤثرة، خصوصاً في الخط الخلفي”.