طرق قلي البيض دون استخدام الزيت

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:51 صباحاً - طرق صحية لقلي البيض دون استخدام الزيت

يُعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة. ومع ذلك، قد يشعر البعض بالقلق من استخدام الزيت بكثرة في تحضير البيض بسبب السعرات الحرارية الإضافية والدهون. إذا كنت تبحث عن طرق لقلي البيض دون اللجوء إلى الزيت، فإن هذه الطرق البديلة ستساعدك على إعداد طبق صحي ولذيذ.

استخدام المقلاة غير اللاصقة

المقالي غير اللاصقة هي خيار ممتاز لقلي البيض دون الحاجة إلى إضافة الزيت. فهي مصممة خصيصًا لتجنب التصاق الطعام، ما يجعلها مثالية لتحضير الأطعمة بطريقة صحية:

سخن المقلاة على نار متوسطة قبل إضافة البيض.

اكسر البيض بلطف في المقلاة.

غطِّ البيض بغطاء لطهيه بشكل متساوٍ، يمكنك تحريك البياض بملعقة سيليكون للتأكد من الطهي الكامل.

قلي البيض باستخدام البخار

يمكنك أيضًا التحايل على تقنيات الطهي باستخدام البخار لطهي البيض بدون زيت:

في مقلاة، أضف كمية قليلة من الماء لتغطية القاع.

سخن الماء حتى يبدأ في الغليان ثم اكسر البيض فيه.

غطِّ المقلاة واطبخ البيض على نار خفيفة حتى يتم نضجه بالكامل.

المايكروويف كبديل للقلي

إذا كان لديك جهاز مايكروويف، فبإمكانك استخدامه لتسخين البيض بسرعة وبسهولة:

في وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف، اكسر البيض وحرِّك الصفار قليلاً.

غطي الوعاء بغطاء خاص للمايكروويف لتفادي البقع.

اطبخ البيض على درجة حرارة متوسطة لمدة دقيقة أو اثنتين، واستمر في التحقق حتى ينضج البيض حسب رغبتك.

شوي البيض في الفرن

الشوي في الفرن هو طريقة مبتكرة أخرى لتحضير البيض دون زيت:

سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

ضع البيض في قوالب السيليكون المُعدة للخبز أو في قوالب الكب كيك لسهولة الإزالة.

اخبز البيض لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حسب درجة النضج المفضلة.

إذن، كما ترى، هناك العديد من البدائل الصحية لتحضير البيض دون استخدام الزيت، وكل منها توفر لك وجبة لذيذة وصحية. جرب هذه الطرق واستمتع بوجبة مغذية وخفيفة دون تكلفة صحية.