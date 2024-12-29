طبيب يوضح سبب ذهاب البعض إلى المرحاض بعد الأكل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

خلال مواسم الأعياد والاحتفالات، يصبح الإفراط في تناول الطعام أمرًا شائعًا، وقد يترتب عليه شعور مفاجئ بالحاجة الملحة للذهاب إلى المرحاض بعد الأكل. لتفسير هذه الظاهرة، قدم أخصائي الجهاز الهضمي سوراب سيثي تفسيرًا شائعًا جذب انتباه العديد من متابعيه على تيك توك.

في فيديو حصد أكثر من 1.3 مليون مشاهدة، أوضح سيثي أن الشعور المفاجئ بالحاجة إلى استخدام الحمام بعد تناول الطعام هو رد فعل طبيعي يُعرف بـ “المنعكس القولوني”. فبمجرد وصول الطعام إلى المعدة، يُحفز ذلك القولون على التحرك مما يؤدي إلى الشعور بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض.

وأشار الدكتور سيثي، إلى أن هذا التفاعل قد يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

المنعكسات المعدية القولونية هي استجابة طبيعية في الجسم، حيث يُحفز القولون لإفراغ الطعام بمجرد وصوله إلى المعدة. ومع ذلك، إذا زادت هذه المنعكسات عن الحد الطبيعي، فقد يعاني الشخص من أعراض تتطلب العلاج.

عندما تصبح المنعكسات المعدية القولونية مفرطة، قد يشعر الشخص وكأن “الطعام يمر عبر جسمه بسرعة”، وقد يُضطر للذهاب إلى المرحاض فورًا بعد تناول الطعام، أو قد يعاني من أعراض مثل الألم، التشنجات، الإسهال أو الإمساك.

قدم الدكتور سيثي أربع نصائح للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي ويواجهون هذه المنعكسات بشكل متكرر:

-تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا: يساعد تناول الطعام بكميات أقل وأكثر تكرارًا على تقليل الضغط على الجهاز الهضمي.

-زيادة الألياف القابلة للذوبان: مثل الشوفان والموز قليل النضج، التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

-تجنب الأطعمة المحفزة: مثل الأطعمة الغنية بالدهون، الأطعمة الحارة، أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تزيد من الأعراض.

-استشارة الطبيب عند الحاجة: في حال تفاقم الأعراض، يوصى بالتشاور مع أخصائي لمعالجة الحالات بشكل أكثر فعالية.

باتباع هذه النصائح، يمكن للمرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أن يخففوا من تأثير المنعكسات المعدية القولونية ويحسنوا من جودة حياتهم.