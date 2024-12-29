مذيب للبلغم ومقاوم للسعال .. تعرف على هذا المشروب السحري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتعرض العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم لنزلات البرد خلال فصل الشتاء، نتيجة لبرودة الطقس التي تساهم في تنشيط الفيروسات. ومن بين الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها البعض خلال هذا الموسم هي السعال، والذي قد يتفاقم أحيانًا ليصل إلى التهاب رئوي. في محاولة للتخفيف من آلام الصدر وتهدئة السعال، يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الساخنة الصحية.

من بين هذه المشروبات، يعتبر اليانسون من الخيارات المفيدة للصدر. في هذا التقرير، نسلط الضوء على فوائد تناول اليانسون للصدر، وفقًا لما ذكره الدكتور مجدي نزية، أستاذ التغذية العامة بالمعهد القومي للتغذية، والدكتورة هبة رؤوف، استشارية التغذية.

يحتوي مشروب اليانسون على العديد من الفوائد للصدر، وذلك بفضل مكوناته الفعالة التي تشمل مضادات الأكسدة بالإضافة إلى فيتامين “أ” وفيتامين “ج”، اللذين يعززان من صحة الجهاز التنفسي. ومن أبرز الفوائد التي يقدمها اليانسون للصدر:

-تهدئة السعال: يعتبر اليانسون مهدئًا طبيعيًا للسعال، مما يساعد في تخفيف التهيج الناتج عن السعال المستمر.

-إذابة البلغم: يعمل اليانسون على تخفيف البلغم في الصدر، مما يسهل طرده ويحسن التنفس.

-تقليل ضيق التنفس والتهاب الحلق: يساهم اليانسون في تخفيف ضيق التنفس وتهدئة التهاب الحلق، مما يساعد في تحسين الراحة العامة أثناء الإصابة بالبرد.

-الوقاية من نزلات البرد: يساعد تناول اليانسون بانتظام في تعزيز جهاز المناعة، مما قد يساعد في الوقاية من نزلات البرد.

باختصار، يعد اليانسون من العلاجات الطبيعية الفعالة التي تساعد في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، وتساهم في تهدئة السعال وتحسين صحة الصدر والجهاز التنفسي.