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مدرب الوصل يتحدث عن مواجهة بني ياس في كأس المحترفين

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - تحدث، ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، عن مواجهة بني ياس، بعد غد الاثنين، في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.

وقال ميلوييفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “تحضيراتنا خلال الأيام الماضية، كانت تهدف إلى تقديم أداء أفضل مما قدمناه في مباراة الذهاب، لأني أعتقد أن هناك لحظات، لم نكن فيها منضبطين بدرجة كافية”.

وأكمل: “أظهر بني ياس في لقاء الذهاب، أنه فريق يستوجب الاحترام، ولديه لاعبون جيدون مثل يوسفو نيكتيه، وباولو فيكتور، وماركوفيتش، القادرين على التسجيل في أي وقت”.

وتابع: “أعتقد أننا علينا التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90، أمام بني ياس، ونحن نؤمن بما نقوم به، وشهدت مباراتنا في الذهاب العديد من الجوانب الإيجابية”.

واختتم قائلاً: “نحاول إعادة لاعبي الوصل إلى المستوى، الذي كانوا عليه في الموسم الماضي، ونستعيد نتائجنا الإيجابية، ونسعد جمهورنا”.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، انتهت بفوز الوصل بنتيجة 3-1.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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