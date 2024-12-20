طرق فعالة للتخلص من العفن في الثلاجة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - أسباب ظهور العفن في الثلاجة وكيفية الوقاية منه

تعاني الكثير من الأسر من مشكلة ظهور العفن داخل الثلاجة، لاسيما إذا لم يُتم التعامل مع الأطعمة بشكل صحيح. يرجع ظهور العفن غالبًا إلى ارتفاع الرطوبة وترك الأطعمة مكشوفة بدون تغطية لفترات طويلة. لتجنب هذه المشكلة، ينصح بالاحتفاظ بالأطعمة مغطاة وبإحكام، وكذلك تنظيف الثلاجة بشكل دوري لمنع تراكم الرطوبة والروائح غير المرغوب فيها.

خطوات تنظيف الثلاجة من العفن

لتنظيف الثلاجة والتخلص من العفن، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

تفريغ الثلاجة من جميع الأطعمة والمشروبات للتسهيل عملية التنظيف.

خلط كمية مناسبة من الماء مع الخل الأبيض أو عصير الليمون لإعداد محلول تنظيف طبيعي.

استخدام قطعة قماش ناعمة أو إسفنج لتنظيف الأرفف والجدران الداخلية للثلاجة بالمحلول المُعَد.

الاهتمام بتنظيف الأختام المطاطية المحيطة بالأبواب لأنها قد تحتوي على تراكمات من العفن.

تجفيف المناطق التي تم تنظيفها بقطعة قماش جافة لمنع أي تراكم للرطوبة.

الحلول المنزلية للتخلص من الروائح الكريهة

حتى بعد التخلص من العفن، قد تبقى بعض الروائح غير المرغوب فيها داخل الثلاجة. إليك بعض الحلول البسيطة للتخلص منها:

وضع صودا الخبز في وعاء مفتوح داخل الثلاجة لامتصاص الروائح.

استخدام الفحم النشط، حيث يُعرف بفاعليته في امتصاص الروائح الكريهة.

وضع شرائح من الليمون أو قشور البرتقال لترك رائحة منعشة.

التأكد من جودة التخزين وترتيب الأطعمة

للتأكد من بقاء الثلاجة نظيفة وخالية من العفن لفترات طويلة، يجب الاهتمام بترتيب الأطعمة وتخزينها بشكل صحيح. يُفضل وضع الأطعمة القابلة للتلف مثل الخضروات والفواكه في أدراج منفصلة ومن إعادة ترتيب الثلاجة بشكل منتظم لضمان تدفق الهواء البارد بالشكل السليم.

بهذه الطرق البسيطة والفعالة، يمكنك الحفاظ على ثلاجتك نظيفة وخالية من العفن والروائح الغير مرغوب فيها. تحقق من الثلاجة بشكل دوري وتأكد من تنظيفها بشكل منتظم لضمان طول عمرها وكفاءتها.