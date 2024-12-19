وصفة سريعة سهلة لتحضير عجة البيض في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - فوائد عجة البيض في الصباح

تُعتبر عجة البيض واحدة من أفضل الأطباق التي يمكنك تناولها في الصباح لعدة أسباب. فهي غنية بالبروتينات التي تعزز الشعور بالشبع وتساعد في بناء العضلات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على نشاط الجسم وعافيته طوال اليوم. الأهم من ذلك، أن طريقة تحضيرها لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، مما يجعلها الخيار المثالي لوجبة إفطار سريعة ومغذية.

المكونات المطلوبة لتحضير عجة البيض

لتحضير عجة البيض اللذيذة في المنزل، ستحتاج إلى المكونات البسيطة التالية:

4 بيضات

ملعقتان كبيرتان من الحليب

نصف بصلة مفرومة ناعماً

حبة فلفل رومي ملون مقطعة إلى مكعبات صغيرة

ملعقة صغيرة من الملح

رشة فلفل أسود

ملعقة صغيرة من الزبدة أو زيت الزيتون

جبنة مبشورة (حسب الرغبة)

أعشاب مفرومة طازجة مثل البقدونس أو الكزبرة (اختياري)

خطوات التحضير

اتبعي الخطوات التالية لتحضير العجة بشكل مثالي:

1. **خفق البيض:** في وعاء كبير، اكسري البيض وأضيفي ملعقتين من الحليب. قومي بخفق الخليط جيداً حتى يصبح متجانساً.

2. **إضافة النكهات:** أضيفي البصل المفروم والفلفل الرومي إلى خليط البيض، ثم تبليه بالملح والفلفل الأسود واستمري في الخفق.

3. **تسخين المقلاة:** في مقلاة غير لاصقة، سخني الزبدة أو زيت الزيتون على نار متوسطة حتى يذوب تماماً.

4. **طهي العجة:** اسكبي خليط البيض في المقلاة واتركيها تطهى دون تحريك حتى يبدأ البيض في التماسك من الأسفل.

5. **إضافة الجبنة والأعشاب:** رشي الجبنة والأعشاب المفرومة على نصف العجة، ثم اثني النصف الآخر عليها باستخدام ملعقة.

6. **التقديم:** ارفعي العجة من المقلاة برفق وقدميها ساخنة مع شرائح الخبز أو السلطة حسب الرغبة.

نصائح لتحضير عجة مثالية

– للحصول على طعم أغنى، يمكنك إضافة قطع صغيرة من اللحم المقدد أو النقانق إلى الخليط قبل الطهي.

– تأكدي من عدم طهي العجة على نار عالية حتى لا تحترق الأطراف قبل أن ينضج الوسط.

– إذا كنت تحبين العجة أكثر هشاشة، يمكنك إضافة قليل من البيكنج بودر إلى خليط البيض.

تجعل هذه الوصفة السريعة من الممكن الاستمتاع بوجبة رائعة وغنية في أي وقت من اليوم، خاصة كبداية مثالية ليوم صحي ونشيط. جربيها اليوم في مطبخك واستمتعي بالنكهات الغنية واللذيذة.