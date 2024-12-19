الأهلي المصري يحدد قائمة الرحيل في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - أفاد تقرير صحفي أن الأهلي المصري حدد قائمة اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم في الميركاتو الشتوي.

وبحسب (اليوم السابع)، استقر مسؤولو النادي الأهلي بنسبة كبيرة على اللاعبين المُرشحين للرحيل عن فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل، وذلك بناءً على أداء ومردود هؤلاء اللاعبين في الملعب على مدار الفترة الماضية.

وقال مصدر في الأهلي، إن المرحلة القادمة ستشهد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الذين فشلوا في إثبات أنفسهم أو الذين لا يؤدون بشكل قوي وأداؤهم متفاوت أو غير الملتزمين والذين يُثيرون المشاكل، موضحاً أن عملية الاستغناء ستتم على أكثر من مرحلة تبدأ في كانون الثاني المقبل وتتواصل في ميركاتو الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن قائمة اللاعبين المُرشحين للرحيل عن الأهلي في كانون الثاني، تشمل الخماسي: محمود عبد المنعم كهربا وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح والجنوب إفريقي بيرسي تاو وحمزة علاء، وشدد المصدر على أن أداء كهربا وبيرسي تاو وخالد عبد الفتاح بات غير مُقنع لإدارة الكرة بالأهلي وترى لجنة التخطيط إنه من الأفضل الاستغناء عن هذا الثلاثي خاصة في ظل الأزمات والمشاكل التي بات يُثيرها الثنائي بيرسي تاو وكهربا تحديداً.

أما حمزة علاء فلا تمانع لجنة التخطيط للكرة في رحيله في كانون الثاني بعدما طلب الحارس الشاب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في ظل عدم الاعتماد عليه لمشاركة محمد الشناوي ومصطفى شوبير بشكل منتظم، وفيما يتعلق بـ كريم نيدفيد فهناك إتفاق على رحيله لعدم قدرته على تقديم أوراق اعتماده مع الفريق منذ العودة من الإعارة.