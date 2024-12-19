دوري المؤتمر الأوروبي… مباريات الجولة السادسة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - تجري اليوم، الخميس، مباريات الجولة السادسة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وتنطلق جميع المباريات الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفق الآتي:

تشيلسي- إنكلترا × شامروك روفرز- إيرلندا

ريال بيتيس- إسبانيا × هلسنكي- فنلندا

هارتس- اسكتلندا × بيتروكوب- مولدوفا

أبويل نيقوسيا- قبرص × أستانا- كازاخستان

سيلجي- سلوفينيا × ذا نيو سينتس- ويلز

مولده- النرويج × ملادا بوليسلاف- التشيك

يورغوردين- السويد × ليجيا وارسو- بولندا

فيتوريا غيماريش- البرتغال × فيورنتينا- إيطاليا

باناثينايكوس- اليونان × دينامو مينسك- روسيا البيضاء

سيركل بروج- بلجيكا × إسطنبول باشاك شهير- تركيا

جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا

لاسك لينز- النمسا × فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا

لوغانو- سويسرا × بافوس- قبرص

رابيد فيينا- النمسا × كوبنهاجن- الدانمارك

هايدنهايم- ألمانيا × سانت جالين- سويسرا

بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × أومونيا نيقوسيا- قبرص

ليرن- إيرلندا الشمالية × جينت- بلجيكا

باتشكا توبولا- صربيا × إف سي نوح- أرمينيا