نشكركم على متابعتكم خبر دوري المؤتمر الأوروبي… مباريات الجولة السادسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - تجري اليوم، الخميس، مباريات الجولة السادسة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وتنطلق جميع المباريات الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفق الآتي:
تشيلسي- إنكلترا × شامروك روفرز- إيرلندا
ريال بيتيس- إسبانيا × هلسنكي- فنلندا
هارتس- اسكتلندا × بيتروكوب- مولدوفا
أبويل نيقوسيا- قبرص × أستانا- كازاخستان
سيلجي- سلوفينيا × ذا نيو سينتس- ويلز
مولده- النرويج × ملادا بوليسلاف- التشيك
يورغوردين- السويد × ليجيا وارسو- بولندا
فيتوريا غيماريش- البرتغال × فيورنتينا- إيطاليا
باناثينايكوس- اليونان × دينامو مينسك- روسيا البيضاء
سيركل بروج- بلجيكا × إسطنبول باشاك شهير- تركيا
جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا
لاسك لينز- النمسا × فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا
لوغانو- سويسرا × بافوس- قبرص
رابيد فيينا- النمسا × كوبنهاجن- الدانمارك
هايدنهايم- ألمانيا × سانت جالين- سويسرا
بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × أومونيا نيقوسيا- قبرص
ليرن- إيرلندا الشمالية × جينت- بلجيكا
باتشكا توبولا- صربيا × إف سي نوح- أرمينيا