أطيب طريقة لتحضير الملوخية عالطريقة السورية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - المكونات الأساسية للملوخية السورية

الملوخية تعتبر من الأطباق الشهيرة والمحبوبة في المطبخ السوري، وتتميز بنكهاتها الغنية وطراوتها الملفتة للنظر. لتحضير هذا الطبق اللذيذ يتطلب منا جمع بعض المكونات الأساسية التي تمنح الطعم الشهي والأصالة للملوخية. فيما يلي قائمة بالمكونات التي سوف نحتاجها:

كيلو غرام من أوراق الملوخية الطازجة

نصف كيلو غرام من لحم الدجاج أو اللحم البقري

كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعماً

خمس فصوص من الثوم المهروس

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير ليمون (اختياري)

خطوات تحضير الملوخية السورية

تحضير الملوخية يحتاج إلى صبر وانتباه للتفاصيل لضمان الحصول على طبق ممتاز. اتبع الخطوات أدناه للحصول على أشهى ملوخية على الطريقة السورية:

1. تحضير المكونات

ابدأ بغسل أوراق الملوخية جيداً تحت الماء الجاري للتخلص من الأوساخ والشوائب. بعد غسيل الأوراق، جففها جيداً ثم افرمها ناعماً. قم بغسل اللحم وتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم.

2. طهي اللحم

في قدر كبير، سخن السمن أو الزيت على نار متوسطة. أضف قطع اللحم واستمر بتقليبها حتى تتحمر من جميع الجوانب. يمكنك إضافة القليل من الماء وتركها لتطهى جزئياً.

3. تحضير الملوخية

أضف الملوخية المفرومة إلى اللحم ثم قلّبها جيداً. يمكنك إضافة الكزبرة الجافة والملح والفلفل، واترك الخليط يغلي لبضع دقائق.

4. إضافة النكهة

في مقلاة صغيرة، سخن ملعقة من السمن أو الزيت ثم أضف الثوم المهروس وقلبه حتى يصبح ذهبي اللون. أضف الكزبرة الخضراء المفرومة، وقلب لبضع دقائق ثم أضفها للخليط الرئيسي في القدر.

نصائح لتقديم الملوخية

لتحصل على طبق مثالي من الملوخية السورية، يمكنك تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز العربي. رشة من عصير الليمون فوق الطبق تضيف نكهة منعشة لا تُقاوم.

بهذه الطريقة السهلة والمبتكرة، يمكنك استمتاع بطبق ملوخية غني بالنكهات والمكونات الطازجة، ليصبح وجبة مفضلة لجميع أفراد الأسرة. جربها واستمتع بطعم المطابخ السورية العريقة.