زلزال مدمر يهز فانواتو: عشرات القتلى وآلاف المشردين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:02 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر العاصمة فانواتو، بورت فيلا، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وإصابة المئات، وتسبب في دمار هائل للمباني والبنية التحتية.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وفرضت حظر تجول لمدة أسبوع في المناطق المتضررة، حيث يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقال شارلوت سالواي، رئيس الوزراء المؤقت، إن الزلزال تسبب في خسائر فادحة، مشيراً إلى أن العديد من المباني الحكومية والسفارات قد دمرت، وأن الآلاف قد أصبحوا بلا مأوى.

وأظهرت لقطات مصورة الدمار الذي لحق بالعاصمة، حيث انهارت العديد من المباني، بما في ذلك مبنى يضم بعثات دبلوماسية لعدة دول، وتشقق الطرق، وانقطعت الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة.