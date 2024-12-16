دليل شامل لتطبيق أحمر الخدود حسب شكل الوجه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحثين عن الطريقة المثالية لتطبيق أحمر الخدود؟ اختيار اللون المناسب وتحديد مكان وضعه على الوجه أمران أساسيان لتحقيق إطلالة مكياج مثالية. سنستعرض في هذا الدليل خطوات تطبيق أحمر الخدود المناسبة لكل شكل وجه، لتتمكني من إبراز ملامحك وتحديد عظام وجنتيك بشكل جميل.

أهمية اختيار مكان تطبيق أحمر الخدود:

يؤثر شكل الوجه بشكل كبير على الطريقة المثلى لتطبيق أحمر الخدود. فكل شكل وجه يتطلب تقنية مختلفة لتحديد الملامح وإبرازها.

أشكال الوجوه وطرق تطبيق أحمر الخدود:

الوجه الدائري: يتميز الوجه الدائري بامتلاء الخدين. لتحديد الخدين وجعل الوجه يبدو أكثر طولاً، ضعي أحمر الخدود على عظمتي الخد وامزجيه لأسفل باتجاه الفك.

الوجه المربع: للوجه المربع، ضعي أحمر الخدود على أسفل الخدين وتجنبي منطقة الأنف. امزجي اللون نحو الصدغين لتخفيف مظهر الوجه المربع وإبراز ملامحه.

الوجه البيضاوي: يتميز الوجه البيضاوي بتناسق ملامحه. يمكنكِ تطبيق أحمر الخدود على عظمتي الخد ودمجه للخارج نحو الصدغين، مع إضافة لمسة خفيفة على الذقن للحصول على توازن.

الوجه على شكل قلب: يمتاز هذا الشكل بامتلاء الخدين. لتقليل التركيز على الخدين، ضعي أحمر الخدود على عظمتي الخد أسفل العينين وامزجيه لأسفل.

الوجه الماسي: يتميز الوجه الماسي بعظام وجنتين بارزة. ضعي أحمر الخدود على عظمتي الخد وامزجيه نحو الأذنين لمنح الوجه مظهرًا أكثر نعومة.

نصائح إضافية:

اختيار اللون المناسب: يفضل اختيار لون أحمر الخدود الذي يتناسب مع لون بشرتك ودرجة لون مكياجك.

الفرشاة المناسبة: استخدمي فرشاة أحمر خدود ناعمة لدمج اللون بشكل جيد وتجنب الخطوط القاسية.

الكمية المناسبة: لا تبالغي في وضع أحمر الخدود، فالقليل يكفي لتحقيق مظهر طبيعي وجذاب.

التجربة والخطأ: لا تترددي في تجربة ألوان وأساليب تطبيق مختلفة حتى تجدي ما يناسب شكل وجهكِ.