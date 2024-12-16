اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أبطال إفريقيا: موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (3)

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا: موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (3) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة…

يانغ أفريكانز- تنزانيا × الهلال- السودان 0-2
مازيمبي- جمهورية الكونغو × مولودية الجزائر- الجزائر 0-0
مولودية الجزائر- الجزائر × يانغ أفريكانز- تنزانيا 2-0
الهلال- السودان × مازيمبي- جمهورية الكونغو 2-1
مازيمبي- جمهورية الكونغو × يانغ أفريكانز- تنزانيا 1-1
مولودية الجزائر- الجزائر × الهلال- السودان 0-1

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (3)
1- الهلال: 9 نقاط (5-1)
2- مولودية الجزائر: 4 نقاط (2-1)
3- مازيمبي: نقطتان (2-3)
4- يانغ أفريكانز: نقطة واحدة (1-5)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا