دوري أبطال إفريقيا: موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (3)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة…

يانغ أفريكانز- تنزانيا × الهلال- السودان 0-2

مازيمبي- جمهورية الكونغو × مولودية الجزائر- الجزائر 0-0

مولودية الجزائر- الجزائر × يانغ أفريكانز- تنزانيا 2-0

الهلال- السودان × مازيمبي- جمهورية الكونغو 2-1

مازيمبي- جمهورية الكونغو × يانغ أفريكانز- تنزانيا 1-1

مولودية الجزائر- الجزائر × الهلال- السودان 0-1

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (3)

1- الهلال: 9 نقاط (5-1)

2- مولودية الجزائر: 4 نقاط (2-1)

3- مازيمبي: نقطتان (2-3)

4- يانغ أفريكانز: نقطة واحدة (1-5)