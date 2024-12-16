نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا: موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (3) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة…
يانغ أفريكانز- تنزانيا × الهلال- السودان 0-2
مازيمبي- جمهورية الكونغو × مولودية الجزائر- الجزائر 0-0
مولودية الجزائر- الجزائر × يانغ أفريكانز- تنزانيا 2-0
الهلال- السودان × مازيمبي- جمهورية الكونغو 2-1
مازيمبي- جمهورية الكونغو × يانغ أفريكانز- تنزانيا 1-1
مولودية الجزائر- الجزائر × الهلال- السودان 0-1
ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (3)
1- الهلال: 9 نقاط (5-1)
2- مولودية الجزائر: 4 نقاط (2-1)
3- مازيمبي: نقطتان (2-3)
4- يانغ أفريكانز: نقطة واحدة (1-5)