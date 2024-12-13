مانشستر سيتي يكشف عن زيادة إيراداته المالية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - كشف نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، عن حجم الإيرادات التي حققها للسنة المالية 2023-2024.

ووفقاً لما أعلنه النادي الإنكليزي فإن إيراداته وصلت إلى 715 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 2.2 مليون جنيه إسترليني عن العام السابق.

في المقابل، انخفضت الأرباح نسبياً، لتصل إلى 73.8 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.

وأكد السيتي في بيانه: “ظلت مصادر الدخل الرئيسية الثلاثة للنادي (الحقوق التجارية والبث والعوائد الخاصة بالمباريات) قوية، مما يعكس التمايز المستمر، وتأثير النهج الاستراتيجي للنادي على مدى عقود”.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يواجه 115 تهمة من الاتحاد الإنكليزي ورابطة البريميرليج تتعلق بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، علماً أن التحقيق في هذه التهم بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المتوقع صدور الحكم خلال الأسابيع القادمة.