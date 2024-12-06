النودلز خطر يهدد صحة أطفالنا.. يجب تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - ما هي النودلز وما مدى شعبيتها بين الأطفال؟

النودلز، أو كما تُعرف في بعض الثقافات بـ”الأندومي”، أصبحت وجبة شائعة وسريعة التحضير تجذب الكثير من الأطفال حول العالم. إنها منتجات غذائية مشبعة بالنكهات والمواد الحافظة، ما يجعلها جذابة وسهلة التحضير في دقائق معدودة. تتوفر النودلز في مجموعة متنوعة من النكهات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأطفال الذين يفضلون الوجبات السريعة واللذيذة.

الآثار السلبية للنودلز على صحة الأطفال

بالرغم من شيوعها، إلا أن تناول النودلز بشكل متكرر يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحة الأطفال. إليكم بعض الأضرار المرتبطة بتناول النودلز:

الملح الزائد

تحتوي النودلز على كميات عالية من الأملاح، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في التوازن الأيوني للجسم، وهو ما قد يضر بصحة القلب والكلى على المدى الطويل.

المواد الحافظة والكيماويات

تحتوي النودلز على العديد من المواد الحافظة والملونات الصناعية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي ونشاط الأطفال.

نقص القيم الغذائية

تفتقر النودلز إلى الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لنمو الأطفال وتطورهم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف.

خطوات تقليل تأثير النودلز على صحة أطفالنا

إذا كان أطفالك يحبون النودلز، فإليك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مخاطرها الصحية:

تحضير النودلز في المنزل: حضر النودلز باستخدام مكونات طازجة وصحية كالخضروات والبروتينات الطبيعية.

حضر النودلز باستخدام مكونات طازجة وصحية كالخضروات والبروتينات الطبيعية. التحكم في كمية الملح: قلص استخدام مسحوق النكهة المرفق مع النودلز لتقليل كمية الملح.

قلص استخدام مسحوق النكهة المرفق مع النودلز لتقليل كمية الملح. إضافة مكونات غذائية: أضف قطع الخضار أو البيض لزيادة القيم الغذائية.

أضف قطع الخضار أو البيض لزيادة القيم الغذائية. التوازن في النظام الغذائي: تجنب الاعتماد المفرط على النودلز كوجبة أساسية، واستبدلها ببدائل غنية بالعناصر الغذائية.

في النهاية، يجب على الأهل تقديم وجبات صحية ومتوازنة لأطفالهم لضمان صحة جيدة على المدى الطويل. النودلز يمكن تناولها من وقت لآخر، ولكن ينبغي عدم الاعتماد عليها كجزء رئيسي من النظام الغذائي للأطفال.