الدوري الألماني (13): شتوتغارت يتخطى يونيون برلين 3-2

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - افتتح فريق شتوتغارت مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم بالفوز على يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف شتوتغارت نيك ولتيماد (د 51 و59) وأتاكان كارازور (د 69) وسجل هدفي يونيون برلين دانيلو ديوخي (د 37) وروبير سكوف (د 48).

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، وبقي رصيد يونيون برلين 16 نقطة في المركز الحادي عشر.