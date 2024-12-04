فيكتور لوستيج: عبقري النصب الذي هزّ باريس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:25 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تتخيل أن أحداً يستطيع بيع برج إيفل، أحد أشهر المعالم في العالم، لستة رجال أعمال أذكياء؟ هذا ما فعله فيكتور لوستيج، النصاب الذي حير العالم بذكائه وحيله.

فيكتور لوستيج، المولود في التشيك عام 1890، كان شخصية غامضة ومثيرة للجدل. برع في فن النصب والاحتيال منذ صغره، واستغل ذكاءه الحاد ولباقته في خداع ضحاياه.

في واحدة من أشهر حيل لوستيج، ادعى أنه مسؤول حكومي فرنسي مكلف ببيع برج إيفل بسبب تكاليف صيانته الباهظة. دعا ستة من كبار رجال الأعمال إلى اجتماع سري، وأقنعهم بأن البرج سيتم تفكيكه وبيعه كخردة. صدقهم الرجال، وعرضوا شراء البرج بأعلى سعر.

بالطبع، كانت القصة كلها خيالًا، ولم تكن الحكومة الفرنسية تفكر في بيع البرج إطلاقًا. نجح لوستيج في خداع هؤلاء الرجال، وأثبت أنه سيد الخداع والنصب.

الثقة بالنفس: كان لوستيج يتمتع بثقة بالنفس هائلة، مما جعله مقنعًا جدًا.

التفاصيل الدقيقة: قدم لوستيج تفاصيل واقعية ومفصلة عن الصفقة، مما زاد من مصداقيته.

الضغط النفسي: استخدم لوستيج الضغط النفسي على رجال الأعمال، وأقنعهم بأن الفرصة لن تتكرر.

الذكاء الحاد: كان لوستيج يتمتع بذكاء حاد، ساعده على التنبؤ بردود أفعال ضحاياه.

لم يتمكن لوستيج من الاستمتاع بثمار جريمته، فقد تم القبض عليه بعد فترة وجيزة. توفي في السجن عام 1947.