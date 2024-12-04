لغلي اللبن على الطريقة الصحيحة.. إليك الحل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:27 صباحاً - فوائد اللبن المغلي

تُعتبر عملية غلي اللبن من الخطوات الأساسية لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك. يُساهم غلي اللبن في القضاء على الميكروبات والبكتيريا الضارة التي قد تكون موجودة، مما يضمن تناولك لمنتجات لبنية آمنة وصحية. إضافة إلى ذلك، يعزز الغلي من نكهة اللبن وقد يُستخدم كأساس للعديد من الوصفات الشهية.

كيفية غلي اللبن بشكل صحيح

حتى تتمكن من غلي اللبن بطريقة صحيحة وفعّالة، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لضمان الحصول على نتيجة مثالية:

الخطوات الأساسية:

ابدأ بوضع كمية اللبن التي ترغب بغليها في وعاء نظيف ومُعقّم. يُفضل استخدام وعاء مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتفادي تفاعل المواد مع اللبن.

ضع الوعاء على نار متوسطة الحرارة، واتركه حتى يبدأ اللبن في السخونة تدريجياً.

استمرار التحريك بشكل دوري لمنع التصاق اللبن في قاع الوعاء وتجنب حدوث أي حروق.

حين تصل درجة حرارة اللبن إلى قرابة 85-90 درجة مئوية، سترى فقاعات صغيرة تتكون على السطح، وهو مؤشر على بداية عملية الغليان.

حافظ على الغلي لفترة قصيرة، لا تزيد عن دقيقة إلى دقيقتين، كما يجب تجنب ترك اللبن يغلي لفترات طويلة لتفادي تبخر الماء وفقدان الجودة الغذائية.

بعد إتمام الغلي، قم برفع الوعاء عن النار واترك اللبن ليبرد.

نصائح لتخزين اللبن المغلي

بعد التأكد من غليان اللبن بشكل صحيح، تحتاج إلى تخزينه بشكل ملائم للحفاظ على جودته:

احرص على تبريده فوراً بعد الغلي، وذلك بوضعه في الثلاجة.

استخدم إناء زجاجي مُحكم الغلق لتخزين اللبن والحفاظ على نكهته وجودته.

تجنب فتح الإناء بشكل متكرر لضمان عدم تعرض اللبن للهواء والبكتيريا، مما قد يؤثر سلباً على صلاحيته.

استخدامات اللبن المغلي في الطهي

يُعَد اللبن المغلي قاعدة رائعة لمجموعة متنوعة من الأطباق، بما في ذلك:

تحضير الحلوى، مثل الكريم كراميل والمهلبية.

إدخاله في وصفات الشوربة الكريمية لزيادة كثافة النكهة.

استخدامه كأساس لتحضير الصلصات البيضاء، مثل صلصة البشاميل.

بذلك، يمكنكم الاستمتاع بتناول اللبن بطريقة آمنة ولذيذة، بالإضافة إلى الاستفادة من فوائده الغذائية ودمجه في العديد من الأطباق المتنوعة.