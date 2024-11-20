مدرب تشيلي: لن نتخلى عن أي شيء وموقفنا صعب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - أكد مدرب تشيلي، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، أن منتخب تشيلي قوي للغاية وأن لديه الكثير ليقدمه في المباريات القادمة.

وقال جاريكا بعد الفوز على فنزويلا 4-3 في الجولة الـ 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026: الفوز ليس ما كنا نبحث عنه كمحصلة، لكنه يساعدنا على تقوية أنفسنا

وأضاف: نعلم أن الوضع صعب، لكن الأمر يتوقف علينا وما زال لدينا إمكانيات، لذا يجب ألا نستسلم.

وقال جاريكا أيضاً: ليس لدي الكثير للاحتفال به، لقد فزنا بمباراة كان واجباً علينا الفوز بها، فالوضع تطلب ذلك، نمر بأوقات عصيبة، لكن ليس هناك نية لدى أحد للتخلي عن أي شيء… في العام المقبل علينا القيام بتحول أخير في التصفيات وهو أمر مهم من جميع النواحي.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز ما قبل الأخير والذي استمر فيه وقتاً طويلاً.