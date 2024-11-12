بسبب الألعاب النارية .. غرامة مالية كبيرة على بايرن ميونخ

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - فرضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبة على نادي بايرن ميونخ، بسبب جماهيره.

وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو (159 ألف و50 دولار) على البافاري بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية.

وأشعلت الجماهير 70 لعبة نارية على الأقل خلال المباراة أمام اولم في الدور الأول لكأس ألمانيا في 16 أغسطس/آب الماضي.

وبإمكان بايرن ميونخ إنفاق ما يصل إلى 50 ألف يورو من هذا المبلغ على معايير الأمان أو مكافحة العنف، مع ضرورة إبلاغ اتحاد الكرة الألماني بذلك قبل 30 سبتمبر/أيلول 2025، علماً بأن النادي البافاري تقبل العقوبة.