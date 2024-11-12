ماذا يحدث عند إضافة حصة من البقول لطعامك اليومي؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن زيادة تناول الفول أو الحمص أو الفاصوليا يومياً يمكن أن يُحسن من جودة النظام الغذائي، حيث توفر هذه البقول مزيداً من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف والمغنيسيوم والحديد، مع تقليل استهلاك الصوديوم والسكريات المضافة والدهون المشبعة.

من خلال تحليل بيانات أكثر من 44 ألف شخص، تبين أن تناول البقول يرتبط بتقليص معدل الوفيات لأسباب مختلفة، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعتبر الفاصوليا والبقول إضافة لذيذة ومغذية للأطباق الشتوية مثل الشوربات، والسلطات، والعديد من الأطباق الأخرى.

وقد أظهرت الدراسة أن زيادة استهلاك البقول حتى ولو بشكل طفيف يمكن أن يعزز مؤشر الأكل الصحي (HEI) للأفراد، وهو مقياس يعكس مدى تغذية النظام الغذائي للشخص.

ورغم أن بعض الأشخاص قد يعانون من انزعاج هضمي عند تناول البقول، فإن الخبراء يشيرون إلى أن هذه الأطعمة تعتبر مثالية لإضافتها إلى النظام الغذائي بفضل فوائدها الصحية المتعددة.

وقالت جوان سلافين، الباحثة الرئيسية من جامعة مينيسوتا: “تساعد البقول الأشخاص على زيادة تناول العناصر الغذائية الناقصة مثل الألياف الغذائية، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، وحمض الفوليك، والكولين”.

وأضافت: “كما تساهم البقول في تقليل استهلاك العناصر الغذائية التي يجب الحذر منها مثل الصوديوم، والسكريات المضافة، والدهون المشبعة”.

وأشارت الدراسة إلى أنه “إذا استبدل الشخص حصة من البروتين الحيواني بالبقول، فإن ذلك يمكن أن يساهم في تقليل تناول الكوليسترول والدهون المشبعة، إضافة إلى إمكانية توفير المال على المدى الطويل في فاتورة البقالة”.