أمير قطر يصدر أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، أمرًا أميريًا يقضي بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، شمل الأمر الأميري تعيين كل من:

– الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع.

– بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة.

– لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي.

– منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرًا للصحة العامة.

– الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرًا للتجارة والصناعة.

– الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرًا للمواصلات.