أفضل طريقة لسلق البطاطس مع الحفاظ على فوائدها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - فوائد البطاطس الصحية ولماذا يجب الحفاظ عليها

تعتبر البطاطس من الأطعمة الأساسية والمحبوبة لدى العديد من الناس حول العالم بفضل طعمها اللذيذ وفرص استخدامها المتعددة في الأطباق. رغم سمعتها السيئة أحيانًا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، إلا أن البطاطس غنية بالعناصر الغذائية المفيدة التي تساهم في دعم الصحة العامة. تحتوي البطاطس على فيتامين C، فيتامين B6، البوتاسيوم، والألياف الغذائية، والتي تساعد في تعزيز وظيفة الجهاز العصبي، دعم المناعة، والحفاظ على صحة القلب.

أهمية الطريقة الصحيحة في السلق

ربما تسمع كثيرًا عن ضرورة الاهتمام بالطريقة التي يتم بها طهي البطاطس لتحقيق الفائدة الكاملة منها. تعتبر عملية السلق واحدة من أفضل الطرق لطهي البطاطس بهدف الحفاظ على عناصرها الغذائية. ولكن لتحقيق ذلك، يجب الانتباه إلى طريقة التحضير الصحيحة.

خطوات سلق البطاطس مع الحفاظ على فوائدها

فيما يلي الطريقة المثلى لسلق البطاطس لضمان استفادتك القصوى من قيمتها الغذائية:

اختيار البطاطس المناسبة احرص على اختيار البطاطس الصلبة وذات القشرة النقية، حيث أن الخضروات الطازجة تحتوي على كمية أكبر من العناصر الغذائية.

غسل البطاطس جيدًا قبل بدء السلق، قم بغسل البطاطس جيدًا لإزالة الأتربة والشوائب من على القشرة، حيث أن معظم الفيتامينات والمعادن مخزنة بالقرب من القشرة. إذا كان بالإمكان، انصح بترك القشرة أثناء السلق.

تقطيع البطاطس بحجم متساوٍ لتقليل الوقت اللازم للسلق والحفاظ على تساوي الطهي، قم بتقطيع البطاطس إلى قطع متوسطة الحجم.

بدء السلق في الماء البارد ابدأ بغلي البطاطس في ماء بارد مضاف إليه القليل من الملح. هذا يساعد في ضمان طهي البطاطس بشكل متوازن ويحفظ الفيتامينات.

تجنب السلق المفرط البطاطس يجب أن تكون طرية بما يكفي للطعن بالشوكة دون الانكسار. من الأفضل التأكد من البطاطس بعد مرور 10-15 دقيقة ومن ثم رفعها عن النار لتجنب السلق المفرط الذي يفقدها المعادن والفيتامينات.

استخدام الحد الأدنى من الماء حاول استخدام كمية كافية من الماء لتغطية البطاطس فقط، لتقليل فقدان العناصر الغذائية في الماء المستخدم.

لمسات لتحسين القيمة الغذائية

بعد سلق البطاطس، يمكنك تحسين قيمتها الغذائية بإضافة بعض الخيارات الصحية مثل الأعشاب الطازجة أو زيت الزيتون. هذا لا يضيف نكهة فحسب، بل يوفر أيضًا مغذيات إضافية.

في النهاية، باتباع الطريقة الصحيحة لسلق البطاطس، يمكنك التمتع بطبق صحي ولذيذ يحافظ على عناصره الغذائية الكاملة. للالتذاذ بوجبة صحية متكاملة مليئة بالقيم الغذائية، يمكن الاستعانة بالنصائح السابقة التي سوف تضمن لك الحفاظ على فوائد البطاطس المعروفة شهية ومغذية.