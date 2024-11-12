بين معايير الجمال وضغوط السوشيال ميديا: تحديات تواجه الفتيات في العشرينيات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعد العشرينيات مرحلة انتقالية مهمة في حياة الفتاة، مليئة بالتغيرات والتحديات. في هذا العمر، تتشكل هوية الفتاة وتبدأ في بناء حياتها المستقلة. ومع ذلك، تواجه الفتيات في هذه المرحلة تحديات عديدة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومعايير الجمال غير الواقعية التي تفرضها.

تفرض وسائل التواصل الاجتماعي معايير جمال غير واقعية، حيث تظهر الصور المحررة والمثالية والتي لا تعكس الواقع. هذا يؤدي إلى شعور الفتيات بالضغط لكي يكن مثليات لهذه الصور، مما يؤثر سلبًا على ثقتهن بأنفسهن ويجعلهن يشعرن بعدم الكفاءة.

تقارن الفتيات أنفسهن باستمرار بصور الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى الشعور بالغيرة والحسد. هذا المقارنة المستمرة تزيد من الشعور بعدم القيمة وتؤثر على الصحة النفسية.

القلق والاكتئاب: يؤدي التركيز الزائد على المظهر الخارجي والتقارن بالآخرين إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب لدى الفتيات.

انخفاض احترام الذات: يشعر الكثير من الفتيات بانخفاض في احترام الذات بسبب عدم قدرتهن على تحقيق المعايير الجمالية المفروضة.

العزلة الاجتماعية: قد يؤدي التركيز على العالم الافتراضي إلى العزلة الاجتماعية وتجاهل العلاقات الحقيقية.

قبول الذات: يجب على الفتيات قبول أنفسهن كما هن، مع نقاط قوتهن وضعفهن، والتركيز على تطوير مهاراتهن وقدراتهن.

تجنب المقارنة: يجب على الفتيات تجنب مقارنة أنفسهن بالآخرين، والتركيز على تحقيق أهدافهن الخاصة.

الحد من وقت الاستخدام: يجب تقليل الوقت الذي تقضيه الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على الأنشطة الأخرى المفيدة.

بناء علاقات صحية: يجب على الفتيات بناء علاقات قوية مع العائلة والأصدقاء الذين يدعمونهن ويشجعونهن.

الاهتمام بالصحة النفسية: يجب على الفتيات الاهتمام بصحتهن النفسية من خلال ممارسة الرياضة، والتفكير الإيجابي، والبحث عن الدعم النفسي إذا لزم الأمر.