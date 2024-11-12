طريقة تحضير الباستا بالكريمة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - المكونات الأساسية للباستا بالكريمة

يعد طبق الباستا بالكريمة من الأطباق الشهية والمحببة لدى الكثيرين، فهو يجمع بين المذاق الرائع والسهولة في التحضير. لتحضير هذا الطبق سنحتاج إلى المكونات التالية:

500 غرام من الباستا (أي نوع تفضلونه)

2 كوب من الكريمة الطازجة

2 فص ثوم مفروم ناعم

1 بصلة متوسطة مفرومة

4 ملاعق كبيرة من الزبدة أو زيت الزيتون

1 كوب من الجبن البارميزان المبشور

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

خطوات تحضير الباستا بالكريمة

1. سلق الباستا

ابدأ بسلق الباستا في ماء مملح يغلي، استنادًا إلى التعليمات المدونة على العلبة. تأكد من أن الباستا ليست مطبوخة بشكل زائد حتى لا تفقد قوامها المثالي.

2. تحضير صوص الكريمة

في مقلاة كبيرة وعميقة، قم بتسخين الزبدة أو زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح شفافًا. ثم أضف الثوم المفروم واستمر في التقليب لمدة دقيقة أخرى.

3. إضافة الكريمة والجبن

قم بإضافة الكريمة الطازجة إلى المقلاة واستمر في التقليب. اترك الخليط يغلي لعدة دقائق حتى يثخن قليلاً. أضف الجبن البارميزان المبشور وحركه جيدًا حتى يذوب بالكامل في الكريمة. لا تنس تتبيله بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

4. مزج الباستا مع الصوص

عند الانتهاء من تحضير الصوص، قم بتصفية الباستا من الماء وأضفها مباشرة إلى المقلاة مع صوص الكريمة. تأكد من تقليبها بلطف حتى تغطى جميع قطع الباستا بالصوص الكريمي الغني.

التقديم والتزيين

قم بتقديم الباستا بالكريمة ساخنة مع رش القليل من البقدونس المفروم على الوجه لإضافة لمسة من اللون والنكهة الطازجة. يمكن إضافة القليل من جبن البارميزان المبشور أيضًا كزينة إضافية.

نصائح لتحسين الطبق

يمكنك إضافة قطع من الدجاج المشوي أو الروبيان لإضفاء نكهة إضافية للبروتين على الطبق.

لإعطاء الطبق نكهة حادة، جرب إضافة قليل من مسحوق الفلفل الأحمر أو البابريكا المدخنة.

للحفاظ على قوام الباستا المثالي، تأكد من طهيها حتى تكون “آل دانتي” وعدم تركها لفترة طويلة في الماء المغلي.

ختام

يعتبر طبق الباستا بالكريمة خيارًا مثاليًا لوجبة دسمة وسريعة يمكن تحضيرها في منتصف الأسبوع أو في أي مناسبات خاصة. مع القليل من الإبداع في استخدام المكونات المختلفة، يمكن جعل هذا الطبق يتماشى مع مختلف الأذواق والرغبات. جربه اليوم واستمتع بنكهة لا تقاوم!