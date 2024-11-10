متى يسمع الجنين الموسيقى؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - ما هو الوقت الأنسب لتعريض الجنين للموسيقى؟

تظل فترة الحمل مليئة بالتساؤلات والأمور المثيرة للفضول عن مراحل تطور الجنين وتأثير البيئة الخارجية عليه، ومن بين هذه التساؤلات الشائعة هي الوقت الأنسب لتعريض الجنين للموسيقى وكيفية تأثيرها عليه. الكثير من الدراسات تشير إلى أن الجنين يبدأ في سماع الأصوات بشكل متزايد بدءًا من الأسبوع السادس عشر للحمل، ومع تقدم عمر الحمل تصبح حاسة السمع لدى الجنين أكثر حساسية، مما يجعله قادرًا على التميز بين الأصوات المختلفة.

تطور حاسة السمع لدى الجنين

تبدأ حاسة السمع في التطور خلال المرحلة الجنينية المبكرة، تحديدًا بين الأسبوع التاسع والرابع عشر من الحمل. تُظهر الأبحاث أن الأذن الداخلية تبدأ بالتشكل في هذه الفترة، وهو ما يُعد الخطوة الأولى نحو قدرة الجنين على السمع. ومع مرور الوقت، يصبح الجنين قادرًا على سماع نبضات قلب الأم وصوتها وحتى الأصوات المحيطة خارج الرحم.

فوائد تعريض الجنين للموسيقى

بالإضافة إلى تهدئة الجنين، توصف الموسيقى بأنها تلعب دورًا في تحفيز نمو الدماغ. يمكن أن تُساهم الموسيقى في:

تحفيز النمو المعرفي المبكر لدى الجنين.

تخفيف التوتر لدى الأم، مما ينعكس إيجابًا على الجنين.

تعزيز الروابط العاطفية بين الأم والجنين.

من الجدير بالذكر أن اختيار نوع الموسيقى يمكن أن يؤثر أيضًا على شعور الجنين. تُعد الموسيقى الهادئة مثل الكلاسيكية منها خيارًا مثاليًا لتعريض الجنين للأصوات في هذه المرحلة الحساسة.

نصائح للأمهات

في حال كانت لديك رغبة في تعريض جنينك للموسيقى، هنا بعض النصائح العامة لضمان تجربة مريحة وآمنة:

اختر موسيقى هادئة ومريحة.

تجنب الأصوات العالية والحادة.

استمعي إلى الموسيقى برفق لمدة لا تزيد عن ساعة يوميًا.

استخدمي المكبرات بدلاً من سماعات الأذن لتجنب إزعاج الجنين.

تبقى العلاقة بين الأم والجنين واحدة من أروع الظواهر الطبيعية، وتلعب الموسيقى دورًا هامًا في تعزيز هذه العلاقة، لكنها تظل جزءًا من مجموعة من العوامل التي تُساهم في تطور الجنين وصحته العامة. استفيدي من هذه التجربة برفق واعطي لها الوقت الملائم من حياتك اليومية.