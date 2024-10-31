موسم الأنفلونزا والفيروسات التنفسية: دليل شامل للحماية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - مع دخول فصل الشتاء، يزداد انتشار الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وكورونا. تشترك هذه الأمراض في العديد من الأعراض، مما يجعل تشخيصها الدقيق أمراً هاماً.

أهمية التطعيمات

لقاح الإنفلونزا: يوصى به للجميع فوق سن 6 أشهر، خاصةً كبار السن والأطفال الصغار والمرضى المزمنون. يساهم هذا اللقاح في الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الشديدة والمضاعفات الخطيرة.

لقاح كورونا: يجب الحصول على الجرعات المعززة بشكل دوري، خاصةً مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV): يوصى به لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أعراض الأمراض التنفسية الشائعة

الأنفلونزا: الحمى، السعال، آلام الجسم، التعب، الصداع.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV): سيلان الأنف، احتقان الأنف، السعال، الصفير، الحمى (عادةً خفيفة).

كوفيد-19: الحمى، السعال، التعب، فقدان حاسة التذوق أو الشم، ضيق التنفس.

الوقاية والعلاج

النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام، تجنب لمس الوجه، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

التهوية الجيدة: فتح النوافذ لضمان تدفق الهواء النقي.

الكمامات: ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو عند التعامل مع أشخاص مرضى.

التطعيم: الحصول على جميع التطعيمات الموصى بها.

الراحة وشرب السوائل: في حالة الإصابة، يجب الحصول على قسط كاف من الراحة وشرب الكثير من السوائل.

التواصل مع الطبيب: في حالة ظهور أعراض شديدة، يجب استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.