الدوري الإيطالي: جوفنتوس يكتفي بالتعادل أمام بارما

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - فاز أتلانتا على ضيفه مونزا بهدفين دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

سجل هدفي أتلانتا لازار ساماردزيتش (د 70) ودافيد زاباكوستا (د 88).

وتعادل جوفنتوس مع بارما بهدفين لكل فريق… سجل هدفي جوفنتوس ويستون ماكيني (د 31) وتيموتي وياه (د 50)، وسجل هدفي بارما إنريكو ديل براتو (د 3) وسيمون سوم (د 38).

وكان فينيزيا قد فاز على أودونيزي 3-2، وخسر إمبولي أمام إنتر ميلان 0-3.