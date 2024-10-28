ألم المفاصل الشتوي: أسبابه وطرق علاجه والوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - هل تشعر بزيادة في آلام المفاصل مع تغير الفصول وتراجع درجات الحرارة؟ أنت لست وحدك. يشتكي الكثير من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أو آلام مزمنة في المفاصل من تفاقم حالتهم مع اقتراب فصل الشتاء. في هذا المقال، سنتعرف على الأسباب وراء هذه العلاقة، وكيف يمكنك التعامل مع هذه الآلام وتخفيفها.

لماذا يزداد ألم المفاصل في الشتاء؟

انخفاض الضغط الجوي: يؤدي انخفاض الضغط الجوي المصاحب للطقس البارد إلى تمدد الأنسجة داخل المفاصل، مما يزيد من الضغط عليها ويسبب الألم.

البرد: يجعل البرد العضلات والأربطة والمفاصل أكثر تصلبًا، مما يقلل من مرونتها ويزيد من الألم.

نقص السائل الزليلي: يؤدي البرد إلى نقص السائل الزليلي الذي يعمل على تزييت المفاصل، مما يؤدي إلى الاحتكاك وزيادة الألم.

كيف تخفف من آلام المفاصل في الشتاء؟

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية المعتدلة على تقوية العضلات والمفاصل وتحسين الدورة الدموية.

التمدد اليومي: يساعد التمدد على زيادة المرونة وتقليل التوتر في العضلات والمفاصل.

الحفاظ على الدفء: ارتداء الملابس الدافئة واستخدام وسادات التدفئة للمساعدة في تخفيف التصلب.

العلاج الحراري: الاستحمام بالماء الدافئ أو استخدام الكمادات الدافئة لتخفيف الألم والالتهاب.

تناول نظام غذائي صحي: تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لتقليل الالتهاب.

تناول مسكنات الألم: استشر طبيبك بشأن تناول مسكنات الألم المناسبة لتخفيف الألم.

الاستعانة بمعالج فيزيائي: يمكن لمعالج فيزيائي أن يعلمك تمارين وتقنيات خاصة لتقليل الألم وتحسين وظيفة المفاصل.