منتخبنا للقدم الشاطئية يتأهل لربع نهائي كأس اسيا

بتايا ـ العُمانية: تأهل مُنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى ربع نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية بتايلاند متصدرًا مجموعته الرابعة بعد فوزه على نظيره البحريني 1/5.وفرض مُنتخبنا أفضليته منذ بداية المباراة وأنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين وعزز أفضليته في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين وفي الشوط الثالث والأخير أضاف الهدف الخامس والأخير.وسجل أهداف المنتخب سامي البلوشي في الدقيقة الخامسة ويحيى المريكي في الدقائق 12 و19 و22 ومسلم العريمي في الدقيقة 29.وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز ماليزيا على فيتنام 3-1 على الملعب نفسه.وتصدر منتخبنا مجموعته برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات مقابل 3 نقاط للبحرين الثانية وماليزيا الثالثة، ونقطتين لفيتنام حيث تأهل مُنتخبنا والبحرين إلى الدور ربع النهائي.وفي ربع النهائي يلتقي مُنتخبنا مع الإمارات ثاني المجموعة الثالثة، في حين تلعب البحرين مع إيران أولى المجموعة الثالثة.

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