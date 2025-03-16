أرسنال يحسم "ديربي لندن" أمام تشيلسي
حسم أرسنال قمة " ديربي لندن" بعد فوزه الثمين على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أحرز الإسباني ميكيل ميرينو هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة (20).
وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 58 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 12 نقطة مع ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 49 نقطة في المركز الرابع.
وأوقف أرسنال نزيف نقاطه بتحقيقه أول انتصار له في الدوري منذ نحو شهر.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلب فولهام على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، أحرزهما البرازيلي رودريغو مونيز، وراين سيسينيون في الدقيقتين (78 و86).
ورفع فولهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد توتنهام عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر بعد خسارته الخامسة عشرة في الدوري هذا الموسم.
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