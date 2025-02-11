الأهلي يستقبل وفد الفيفا في جولة ترويجية لكأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب النادي الأهلي زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، ضمن جولته الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي يستعد الأهلي للمشاركة فيها، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ويمثل الأهلي مصر في النسخة الموسعة من البطولة، ليكون محطة رئيسية في الجولة الترويجية، حيث يشهد يومي 13 و14 فبراير فعاليات احتفالية مميزة على ضفاف نهر النيل، بحضور مسؤولي النادي والجماهير ومحبي كرة القدم.

وتعكس هذه الزيارة المكانة البارزة للأهلي على الساحة الدولية، إذ يشارك في أول نسخة من البطولة تضم 32 فريقًا، مما يمنحها طابعًا استثنائيًا في تاريخ كرة القدم.

ومن المنتظر أن تستقطب الفعاليات اهتمامًا واسعًا من الجماهير ووسائل الإعلام، في إطار جهود الفيفا لتعزيز التفاعل مع البطولة وزيادة الحماس قبل انطلاقها رسميًا في 2025.