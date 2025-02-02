الرياضة

الزمالك يقترب من التعاقد مع مدافع كونغولي بعد إصابة المثلوثي

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الزمالك يقترب من التعاقد مع مدافع كونغولي بعد إصابة المثلوثي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع مدافع كونغولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يقترب من التعاقد مع مدافع كونغولي بعد إصابة المثلوثي

أكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن هناك سرية تامة على الاسم منعًا لفشل الصفقة.

تابع: "المفاوضات يقودها أحمد حسام ميدو بالتنسيق مع مجلس الإدارة والحسم خلال الأيام المقبلة".


واختتم: "وفي استقرار نهائي على التعاقد مع مدافع  بعد اصابة المثلوثي بالصليبي

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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