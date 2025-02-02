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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع مدافع كونغولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يقترب من التعاقد مع مدافع كونغولي بعد إصابة المثلوثي

أكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن هناك سرية تامة على الاسم منعًا لفشل الصفقة.

تابع: "المفاوضات يقودها أحمد حسام ميدو بالتنسيق مع مجلس الإدارة والحسم خلال الأيام المقبلة".



واختتم: "وفي استقرار نهائي على التعاقد مع مدافع بعد اصابة المثلوثي بالصليبي