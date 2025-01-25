مارسيل كولر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012