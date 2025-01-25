الرياضة

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية

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أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد يوم أمس الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري العديد من المباريات في الدوريات المتخلفه.

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية

وبعد إنتهاء المباريات إليكم أهم النتائج.

الدوري الإسباني:

المباراة التي جمعت لاس بالماس ونظيره أوساسونا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدوري الايطالي:

التقي كالياري ضد تورينو وانتهت المواجهة بفوز تورينو بنتيجة 2-0.

الدوري الفرنسي:

انتهت المباراة التي جمعت اوكسير ضد سانت إيتيان وإنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدوري الألماني:

التقي فولفسبورغ ضد هولشتاين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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