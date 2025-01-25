أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية

أحمد جودة - القاهرة - شهد يوم أمس الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري العديد من المباريات في الدوريات المتخلفه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012