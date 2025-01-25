نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهد يوم أمس الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري العديد من المباريات في الدوريات المتخلفه.
أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية
وبعد إنتهاء المباريات إليكم أهم النتائج.
الدوري الإسباني:
المباراة التي جمعت لاس بالماس ونظيره أوساسونا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
الدوري الايطالي:
التقي كالياري ضد تورينو وانتهت المواجهة بفوز تورينو بنتيجة 2-0.
الدوري الفرنسي:
انتهت المباراة التي جمعت اوكسير ضد سانت إيتيان وإنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
الدوري الألماني:
التقي فولفسبورغ ضد هولشتاين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.