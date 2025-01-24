نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حاسم من أنشيلوتي حول انتقال فينيسيوس إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الشائعات المتعلقة بمستقبل نجمه فينيسيوس جونيور، الجمعة، مؤكدا أن المهاجم البرازيلي ملتزم بالبقاء مع أبطال أوروبا وإسبانيا وكتابة التاريخ معهم.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فينيسيوس ابن الـ24 عاما تلقى عرضا ماليا ضخما للانضمام إلى نادٍ سعودي.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام مضيفه بلد الوليد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري: مما سمعته، كشخص لديه معلومات مباشرة من اللاعب، هو أنه سعيد جدا هنا ويريد كتابة التاريخ في ريال مدريد.

وأضاف المدرب البالغ من العمر "65 عاما": نحن سعداء هنا ونريد كتابة التاريخ، عليكم أن تسألوه، لا أعرف ما إذا كان هذا العرض وصل أم لا. يمكنني أن أقول ما أراه، لاعب سعيد، يصنع التاريخ ويريد الاستمرار على هذا النحو.

وسيغيب فينيسيوس جونيور عن مواجهة نهاية الأسبوع بسبب الإيقاف لمباراتين، لكن غيابه ليس سببا للقلق بالنسبة لأنشيلوتي: إنه دائما كما اعتاد أن يكون. عدم اللعب (السبت) سيكون جيدا له للتعافي والعمل بهدوء. سيستغل هذه الأيام على أكمل وجه. وسيكون في حالة جيدة في اللحظة الحاسمة.

وأضاف أنشيلوتي أنه لم يمل من معالجة الأسئلة المتعلقة بالبرازيلي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من "فيفا" ومستقبله مع النادي الملكي.

وختم قائلا: لا، هذه الأيام كنت أشعر بالغضب الشديد خلال المؤتمرات الصحافية ولا ينبغي لي أن أشعر بذلك. وأنا أعلم السبب. إنه شيء فكرت فيه هذه الأيام. لا، لا تزعجني الأسئلة عن فينيسيوس.

ويتصدر ريال الدوري متقدما بفارق نقطتين عن جاره القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو (46 مقابل 44)، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث مع 39 نقطة متساويا مع أتلتيك بلباو الرابع.