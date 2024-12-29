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أحمد جودة - القاهرة -

بات رحيل راندال كولو مواني عن باريس سان جيرمان الفرنسي شبه مؤكد، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ثنائي إيطالي يتحدى بايرن لخطف مواني

ووصل اللاعب إلى النادي الفرنسي مقابل 95 مليون يورو منذ عام ونصف تقريبا.

ولم يدخل اللاعب في قائمة آخر مباراتين لباريس سان جيرمان أمام ليون وموناكو.

وقال مدرب الفريق، الإسباني لويس إنريكي بخصوص هذا الأمر عقب آخر مباراة خاضها الفريق: "يمكنني فقط أن أستدعي 20 لاعبا".

ولم يقدم اللاعب شيئًا يذكر مقارنة بالمبلغ الذي دفع فيه، وسجل 11 هدفا في 54 مباراة مع الفريق.

مع ذلك، تقول صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الإسبانية إن عدة أندية مهتمة بضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل ومنها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس وميلان الإيطاليين.