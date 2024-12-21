سحب قرعة دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة بالعوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

أقيمت بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة قرعة دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة في نسختها الثانية لعام ٢٠٢٥م التي سينظمها المركز الرياضي بالولاية التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال شهر يناير القادم، بمشاركة (16) فريقا من أندية الرستاق والشباب والمصنعة ونخل ومن المركز الرياضي بالعوابي.

وتم توزيع الفرق المشاركة على أربع مجموعات تلعب مبارياتها بنظام الدوري، حيث جاء توزيعها من خلال القرعة بعد توزيع الفرق المشاركة الى أربع مستويات.

وجاءت القرعة كالآتي: المجموعة الأولى ضمت كلا من (فريق شباب المراغ وفريق اتحاد العوابي وفريق المراغة وفريق أهلي الرستاق) وضمت المجموعة الثانية كلا من (فريق الملدة وفريق السور وفريق نسور العروبة وفريق الغشب) وضمت المجموعة الثالثة كلا من (فريق القرط وفريق النور وفريق وبل وفريق المزرع).

فيما ضمت المجموعة الرابعة كلا من (فريق أهلي العوابي وفريق القريم وفريق جماء وفريق الهرم).