نادي السلام ينظم سباق اختراق الضاحية

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

نظم نادي السلام يوم أمس سباق اختراق الضاحية ماراثون لمسافة (7) كم بدأت الانطلاقة من مركز الولاية عند دوار الجزيرة بسوق شناص جنوبا إلى دوار حميرا نهاية في منتزه القرم الطبيعي شارك في السباق (40) مشاركا من مختلف الأعمار أقيم السباق برعاية عبيد بن سعيد المعمري عضو مجلس إدارة نادي السلام وبحضور محمد بن مسعود المخمري رئيس لجنة المسابقات بالنادي وخميس بن سعيد الخزيمي مشرف ألعاب القوى بالنادي المشرف العام على سير السباق.

وفي ختام السباق فاز في المركز الأول المتسابق يحيى بن سعيد الدهماني وجاء في المركز الثاني المتسابق عبدالله بن جمعة بن غميل الوشاحي واحتل المركز الثالث المتسابق إبراهيم بن ربيع الجابري.

كما شهد السباق مشاركة لاعبين من مواليد 2005 من سن (19) سنة فما دون وفي الختام قام راعي المناسبة عبيد بن سعيد المعمري بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وبقية الفائزين من المركز الرابع والى العاشر بالميداليات البرونزية وشهادات مشاركة إلى المشاركين في الفعالية.