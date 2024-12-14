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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن أفضل طريقة ممكنة للتعامل مع المشاكل الدفاعية التي يعاني منها فريقه قبل خوض مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد يوم ألأحد على ملعب الاتحاد.

جوارديولا عن أزمته: لا أعرف ما الذي يجب علي فعله

ولا يتوقع جوارديولا أن يشارك 3 مدافعين هم كايل ووكر، وروبن دياز، ويوشكو جفارديول في المباراة؛ حيث يغيب مانويل أكانجي، وناثان أكي، وجون ستونز للإصابة فيما يغيب ريكو لويس للإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع كريستال بالاس الأسبوع الماضي.

كان أكانجي أحدث المنضمين لقائمة المصابين بعدما خرج بين الشوطين في المباراة أمام نوتنجهام فورست، مطلع هذا الشهر، حيث كشف جوارديولا معاناة اللاعب من مشكلة في المعدة.

وقال مدرب مانشستر سيتي: "أكانجي لاعب قوي، ويمكن الاعتماد عليه، لكن في هذا التوقيت لا يمكن هذا".

وأضاف:"لا أعرف ما الذي يجب عليَّ فعله. أحتاج للاعبين. سنرى ما سيحدث اليوم وغدًا فيما يتعلق باللاعبين المتاحين. ربما سيتعين على جناح أن يلعب كظهير أو ربما يلعب ماتيوس نونيز في مركز الظهير، أو ربما ألعب بـ5 لاعبين في الدفاع حيث يمكن للاعبي الظهيرين أن يلعبا كجناحين".

وبعد الخسارة (0-2) أمام يوفنتوس الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا، فقد ارتفع عدد هزائم الفريق إلى 7 في آخر 10 مباريات، مقابل تعادلين، وفوز وحيد.

وقال: "نشعر بالحزن. أنا حزين للاعبين بسبب الطريقة التي يديرون بها المباريات ويقاتلون في ظل الظروف التي يعيشونها. جماهيرنا ربما تشعر بالحزن، أتفهم هذا تماما، لأننا ربما خسرنا في 7 مباريات، 8 مباريات في موسم أو موسمين، والآن في شهر ونصف الشهر".

وأكد "لكنهم يعلمون أن هذه المجموعة من اللاعبين صنعوا حقبة لم يفعلها أحد من قبل. الأرقام والإحصائيات، الآن سلبية، ولكن الإيجابية أيضا، أشجع الجماهير لدعمهم حتى النهاية لأنهم يستحقون ذلك".