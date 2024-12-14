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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن بحث النادي عن مدير رياضي جديد لن يؤثر على الصفقات وزعم أن خليفة إيدو الدائم قد يكون من داخل النادي.

أرتيتا: هذا الأمر لن يؤثر على الصفقات

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن آرسنال يبحث عن بديل لإيدو عقب استقالة البرازيلي المفاجئة الشهر الماضي.

وتولى جاسون أيتو، الذي يعمل في آرسنال منذ 10 أعوام، في البداية ككشاف، ثم تسلق حتى أصبح الذراع الأيمن لإيدو، المنصب بشكل مؤقت.

ولكن رحيل دان أشورث المفاجئ من مانشستر يونايتد جعل اسمه يرتبط بالانتقال لآرسنال قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد 19 يوما.

وخلال حديثه قبل مواجهة آرسنال مع إيفرتون غدا السبت، سئل أرتيتا عما إذا كان عدم وجود مدير رياضي دائم قد يشكل مشكلة للنادي فيما يتعلق بالانتقالات.

أجاب أرتيتا قائلا: "لدينا واحد. جاسون أيتون هو المدير الرياضي المؤقت. لديه كل المساحة والدعم حاليا. يقوم بعمل جيد للغاية مع فريقه. العملية مفتوحة، كما تعلمون. والنادي، بدعمنا كلنا، سيحدد من هو أفضل شخص ليقودنا للمضي قدما".

وأضاف: "لا أتوقع أبدا أن تكون فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني مزدحمة للغاية، ولكن يجب أن ننتظر ونرى أين نحن. ربما تكون هناك بعض الفرص أيضا. نتمنى أن تتحسن جاهزية الفريق في غضون أسابيع قليلة. يتعين علينا الانتظار لنرى".

وبسؤاله عما إذا كان يتمنى أن يتم حل هذا الوضع قبل نهاية الموسم، قال أرتيتا: "نعم، ولكن عندما نقتنع أن لدينا الشخص المناسب الذي يمكنه العمل مع الفريق المناسب، الذي يقوم بعمل رائع حاليا".

وأضاف: "يجب أن يكون شخصا يقودنا للمستوى التالي. ربما يكون متواجد داخليا. من الصعب فهم ذلك من حيث التوقيت. أنا لا أدير العملية لذا فإن الأمر متروك للنادي للرد".