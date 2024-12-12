نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي الفتح السعودي، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ونشر حساب الفتح السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس صورة البرتغالي جوزيه جوميز، وعلقوا عليها: "رحبوا بالمستر جوزيه جوميز".



وكان جوميز قد رحل خلال الساعات القليلة الماضية، عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.