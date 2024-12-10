ريال مدريد يتعادل إيجابيا مع أتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره أتالانتا الإيطالي، بهدف لكل منهما، في الشوط الأول من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

بدأ الشوط الأول من المباراة، بكثافة هجومية كبيرة من جانب لاعبي فريق ريال مدريد، ليتمكنوا من تسجيل هدف التقدم.

وتمكن كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، من تسجيل هدف في شباك أتالانتا عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

ثم أدرك اللاعب دي كيتيلاري هدف التعادل لصالح أتالانتا في مرمى ريال مدريد، وذلك في الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء.