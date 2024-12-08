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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق مونتيري إلى نهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد فوزه العريض على ضيفه أتلتيكو سان لويس 5 /1 اليوم الأحد في إياب المربع الذهبي.

مونتيري يقسوعلى أتلتيكو سان لويس ويبلغ نهائي الدوري المكسيكي

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم أوليفيه توريس بهدف لمونتيري بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني وبعدها بخمس دقائق سجل جيرمان بيرتيرامي الهدف الثاني.

ورد سيباستين ساليس لامون بهدف من ضربة جزاء لأتلتيكو سان لويس في الدقيقة 75 ثم استفاد مونتيري من الهدف العكسي الذي سجله فيدل أمبريز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

وعاد أوليفيه توريس وسجل الهدف الثاني له والرابع لمونتيري في الدقيقة 85 ثم أكمل براندون فاسكيز الخماسية في الوقت بدل الضائع.

وثأر مونتيري من خسارته على ملعب أتلتيكو سان لويس 1 /2 قبل ثلاثة أيام وتفوق بنتيجة 6/ 3 في مجموع المباراتين.

ويلتقي مونتيري في النهائي مع الفائز من مواجهة كلوب أمريكا مع كروز أزول بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي وسيلتقيان إيابا غدا الإثنين.