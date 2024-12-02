نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، المواجهة التي تجمع بين روما وأتالانتا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024-2025.

أتالانتا ضيفا ثقيلا على روما في الكالتشيو

ويستضيف ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب، المواجهة المرتقبة بين روما وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الدولي الإيطالي ماركو جويدا.

ويحتل أتالانتا وصافة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة من 13 مباراة بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق نابولي والذي يمتلك في رصيده 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل روما المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

وأعلن الإيطالي المخضرم كلاوديو رانيري مدرب روما، تشكيل الفريق وجاء كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: سيفلار.

▪︎خط الدفاع: نديكان - هوملز - مانشيني.

▪︎خط الوسط: أنخلينو - بيلجريني - كريستاني - كونيه - سيلك.

▪︎خط الهجوم: ديبالا - دويباك.

في المقابل، أعلن الإيطالي توليا جارتيا مدرب أتالانتا، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: ماركو كارنسيكي.

▪︎خط الدفاع: بيلانوفا - هين - كولاسيناك - كوسونو.

▪︎خط الوسط: إيديرسون - ماتيو روجيري - مارتن دي رون - شارل دي كيتيلير.

▪︎خط الهجوم: أديمولا لوكمان - ريتجوي.

القنوات الناقلة لمواجهة روما وأتالانتا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة روما وأتالانتا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمواجهات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة AD sports premium1.