نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى نايل والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه المصري البورسعيدي نظيره فريق الزمالك ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري nile

تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى.

يحتل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف النادي الأهلي المتصدر بفارق الأهداف.

في المقابل يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبيا.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.