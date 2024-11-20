نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر قبل مباراتي بوتسوانا وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب مصر في التأهل لكأس أمم إفريقيا تحت قيادة حسام حسن، خلال البطولة التي ستقام في المغرب 2025.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: أسامة فيصل لم يكن موفقًا في مباراة منتخب مصر وبوتسوانا وكان يجب عدم مشاركته في المباراة من الأساس لأنه لم يقدم الاداء المنتظر منه حتى الأن مع حسام حسن.

وأضاف: من وجهة نظري أن ناصر منسي أفضل من أسامة فيصل وكان يستحق الانضمام للمنتخب.