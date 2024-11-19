حوار مطول - مارسيل كولر يتحدث عن دوري أبطال إفريقيا وانتركونتينتال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق للمواجهات ‏المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية أو ‏العالمية، مشددًا على أن الأهلي هدفه الوصول إلى نهائي ‏بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، ومقابلة ريال مدريد الإسباني ‏بطل أوروبا.

مارسيل كولر يتحدث عن دوري أبطال إفريقيا وانتركونتينتال

وقال كولر في حديثه للمنصات الرسمية للنادي: بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة ‏بسبب كثرة المباريات التي خاضها الفريق، كما أن ‏فترة الراحة بين الموسمين الماضي والحالي ‏لم تكن كافية، رغم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر بهدف منح اللاعبين ‏وقتًا ‏أكبر للراحة. وقد حاولنا التغلب على هذا الأمر بالحصول على راحة قصيرة بين ‏المباريات التي شاركنا فيها. مع العلم أن أي ‏فريق يحتاج من 5 إلى ٦ أسابيع فترة إعداد ‏للموسم الجديد.‏

وأضاف المدير الفني: مع بداية الموسم الحالي خضنا مباريات صعبة بداية من السوبر ‏الإفريقي ثم لقاءي دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وبعدهما خضنا مباراتين ‏في الدوري ومثلهما في السوبر المصري، ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي ‏نطمح إليه، لكن ‏تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج. ‏

وشدد كولر على أنه يحب الفوز دائمًا ويسعى لتحقيقه في جميع المباريات، وهي طبيعته سواء ‏كلاعب سابق أو كمدرب حالي، وأن ‏دوافع الفوز بشكل عام موجودة داخل الأهلي للتتويج ‏بالبطولات، ويعد هذا حافزًا قويًّا للاعبين للاستمرار في الانتصارات وتحقيق ‏المزيد من الألقاب.‏

وتطرق كولر إلى الحديث عن بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمواجهة المنتظرة في ‏نصف نهائي البطولة بين الأهلي ‏والفائز من مواجهة باتشوكا وبطل كأس ليبرتادوريس، مؤكدًا ‏أن المشاركة في البطولة بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق ‏في العالم، وأن الدوافع تكون ‏مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضًا مثلما حدث خلال مباراة العين ‏الإماراتي باستاد القاهرة ‏التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وكان الاستاد ممتلئًا ‏بالجماهير التي تعد مصدر رعب لأي منافس.‏

وواصل المدير الفني حديثه قائلًا: لا نعلم هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف نهائي كأس ‏القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا ‏الفوز والوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد ‏الإسباني.‏

وأوضح كولر أنه يقوم بالتحضير للمباريات بشكل قوي من خلال دراسة المنافس وتحديد ‏نقاط قوته وضعفه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ‏أي فريق في العالم دون نقاط ضعف، وهو ‏ما يعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز ‏المعاون.‏

وأضاف: نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في جميع المباريات، خاصة ‏في المواجهات مع الفرق الكبرى التي ‏تعد مباراة فاصلة في تاريخ كل كلاعب، ومن خلال هذه ‏المواجهات ترتفع الدوافع. مع العلم أن هدفي دائمًا الفوز وتطبيق اللاعبين ‏لطريقة ‏اللعب مع تنفيذ التعليمات في المباريات، وإلى الآن يقومون بهذا الأمر بشكل رائع‏.‏

وتحدث كولر عن علاقته بالجماهير قائلًا: عندما تهتف الجماهير باسمي أو باسم الأهلي أكون ‏فخورًا جدًّا، وأشعر بالتميز، وهذا الأمر ‏عشته على مدى عملي مع الأهلي خلال عامين، وأحب جماهير الأهلي جدًّا واشكرهم على دعمهم لنا.‏

وواصل المدير الفني: عندما رفعت جماهير الأهلي صورتي في مباراة جورماهيا كان الأمر ‏مفاجئًا ومبهجًا جدًّا بالنسبة لي، خاصة أن ‏الفترة التي قضيتها مع النادي عامين ‏فقط. وعندما شاهدت هذه الصورة خفق قلبي بصوت عالٍ، وأشكر الجماهير على هذه ‏اللافتة ‏الجميلة.‏

وأشار إلى أنه من المهم مخاطبة الجماهير بلغتهم لتوصيل رسالته، وأن وكيل أعماله هو من ‏يتولى الكتابة عبر منصاته على مواقع ‏التواصل الاجتماعي.‏

وعن حياته داخل القاهرة قال كولر: لنكن صادقين أنا لا أتواجد هنا للسياحة، وعملي في ‏الأهلي يتطلب وقتًا كبيرًا جدًّا. أشاهد مباريات ‏للفرق التي نواجهها وأحاول تجميع معلومات ‏عنهم. لا يوجد لدي الكثير من وقت الفراغ للقيام بجولات داخل القاهرة. عندما يكون ‏هناك ‏فترة راحة طويلة أسافر إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرتي، وإذا حصلنا على راحة يومًا ‏أو يومين أجلس في الفندق على ‏النيل أشعر بالراحة وأحاول استعادة قوتي من جديد. ولكن ‏قد أعود إلى مصر بعد نهاية رحلتي مع الأهلي للاستمتاع بالقاهرة ومشاهدة ‏جميع الأماكن ‏التي لم أحظ بمشاهدتها في الوقت الحالي. ‏

وعن اللقب الأغلى والأهم في مشواره إلى الآن مع الأهلي، قال كولر إن اللقب القادم سيكون ‏الأفضل.‏



واختتم مارسيل كولر حديثه بوصف الأهلي قائلًا: هو نادي القرن.‏