نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لأندية طوخ واسكو والمطرية وبهتيم بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لأندية طوخ واسكو والمطرية وبهتيم بالقسم الثالث
تفتتح السبت، مباريات الأسبوع الخامس بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025 حيث ستقام خمس مباريات، وهي كالاتي:
يخرج رع صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط لملاقاة المطرية صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، في مباراة قوية بين الفريقين على ملعب الأخير.
ويستضيف طوخ صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط بقيادة محمد خطاب فريق المرج صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط الذي يقوده محمد شعراوي.
ويستضيف ليفيلز صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط فريق اسكو صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط.
ويخرج قليوب صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط لملاقاة النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر دون نقاط.
ويستضيف بهتيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.
على ان تستكمل باقي مباريات الأسبوع، يوم الأحد:
بطا - القومي
هليوبوليس - مدينة نصر
القناطر الخيرية - قها
بينما يحصل الطيران على راحة هذا الأسبوع.
ترتيب المجموعة السادسة
1- مدينة نصر 8 نقاط
2- رع 7 نقاط
3- ليفيلز 7 نقاط
4- طوخ 7 نقاط
5- القناطر الخيرية 7 نقاط
6- المطرية 7 نقاط
7- قليوب 7 نقاط
8- الطيران 6 نقاط
9- المرج 5 نقاط
10- إسكو 5 نقاط
11- بطا 4 نقاط
12- قها 4 نقاط
13- سبورتنج كاسل 3 نقاط
14- بهتيم 3 نقاط
15- هليوبوليس 3 نقاط
16- النصر للتصدير دون نقاط
17- القومي دون نقاط